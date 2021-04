Italia: prime aperture da maggio

"Le aperture ci saranno, soprattutto da maggio, forse qualcosa già dal 20 di aprile". Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Intanto oggi arrivano alle regioni 1,5 milioni di dosi di Pfizer ma la campagna vaccinale arranca. Pesa in particolare il caso AstraZeneca che rimanda ancora le consegne. L'Ema annuncia che parlerà sulla relazione tra il vaccino e i nuovi casi di trombosi oggi alle 16 in conferenza stampa. Finora sono 3,5 milioni gli italiani che hanno ricevuto 2 dosi: poco meno del 6% della popolazione.

Torna anche a suonale la campanella oggi per circa 5,6 milioni di alunni: quasi il 66% degli 8,5 milioni iscritti a scuola, quindi 2 su 3, tornano in presenza. Sono circa 3 milioni quelli che restano con la didattica a distanza.