Italia primo paese in UE per vaccinazioni anti Covid. Da oggi zona gialla rafforzata e riapertura delle scuole fra le polemiche

Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate, l'Italia è il primo Paese nell'Unione Europa per numero di vaccinazioni contro il Covid e all'ottavo posto nella classifica mondiale. Prima troviamo, nell'ordine, Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca e Russia. Dopo l'Italia Germania e Canada. Oggi arrivano altre 224mila dosi del vaccino Pfizer Biontech. L'Aifa dovrà esprimersi su quello di Moderna che ieri ha avuto il via libera dell'Ema. Per il Commissario Arcuri l'obiettivo è copertura totale entro agosto.





Nonostante le prospettive "incoraggianti" date dall'avvio delle vaccinazioni, l'emergenza "continua a ingenerare gravi rischi per la salute pubblica e per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo". A lanciare l'allarme la Bce secondo la quale il virus "continua a offuscare le prospettive economiche mondiali". L'Italia con Spagna e Francia avrà nel 2021 i disavanzi "più elevati" nell'Unione, superiori al 7,5% del Pil.

Fronte Decreto, da oggi l'Italia entra nella 'zona gialla rafforzata'. Ci si potrà muovere all'interno della regione rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5. Riaprono, fino alle 18, bar e ristoranti. I negozi potranno restare aperti fino alle 20. Sulle scelte pesano comunque i dati del monitoraggio, attesi per domani. Fronte scuola, con il rientro in classe di 5 milioni di studenti di elementari e medie, parte la protesta in tutta Italia di studenti, docenti e genitori. Presidi e lezioni in Dad davanti agli istituti superiori in 19 città per chiedere apertura di tutte le scuole in presenza e in sicurezza, screening sanitario del personale scolastico e vaccino subito.