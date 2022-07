Italia: salgono incidenza e ricoveri in tutte le fasce d'età

È entrata nel pieno picco l'ondata estiva di covid in Italia. I tassi di incidenza e ospedalizzazioni crescono in tutte le fasce d'età e continuano ad aumentare anche le reinfezioni. “L'epidemia si trova in una fase acuta ed espansiva” evidenzia il direttore del reparto di epidemiologia dell'Iss Patrizio Pezzotti.

Atteso nelle prossime 24-48 ore il via libera dell'Ema alla quarta dose di vaccino per gli over 60: “Importantissimo farla – evidenzia il presidente dell'Aifa Giorgio Palù - il problema è che solo il 19% degli over 80, cui è raccomandata, l'hanno ricevuta”. Rispetto alla popolazione complessiva il rischio di decesso dei non vaccinati rispetto ai vaccinati è più alto di oltre 7 volte e raggiunge le 8 volte e mezzo sulla popolazione over 80.

Secondo gli ultimi dati Iss, il tasso più alto di incidenza dell'infezione si registra nella fascia 30-39 anni mentre l'età media dei soggetti positivi nelle ultime settimane resta stabile a 48 anni. Nelle ultime 24 ore quasi 100.000 (98.044) i nuovi contagi e 93 i decessi. Il tasso di positività è al 25,1% in calo rispetto al 27% di ieri e sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In Emilia Romagna quasi 7.000 nuovi casi a fronte di 23.600 tamponi, stabili le terapie intensive con 41 persone seguite mentre crescono i ricoveri negli altri reparti covid: 1.228 in totale.