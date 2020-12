COVID-19 Italia: scende al 9,2% il rapporto positivi/tamponi. 553 le vittime Nel Riminese nuovi casi in calo. 5 le vittime.

Timidi segnali di miglioramento nel Belpaese; ma l'impressione è che la battaglia contro il covid sia ancora lunga, con una situazione in continua evoluzione nei vari territori. Nel Riminese scende il numero dei nuovi casi: 162, quelli registrati nell'ultimo aggiornamento. Mentre sono 5, in Provincia, i decessi correlati al virus. Resta significativo il numero delle vittime in Emilia-Romagna: 73, nelle ultime 24 ore. 1.641, invece, i nuovi contagiati, su quasi 14.000 tamponi. Incoraggiante però la contrazione dei casi attivi, a fronte di un robusto aumento delle guarigioni: quasi 3.000. Nell'intero Paese, intanto, scende al 9,2% il rapporto fra nuovi positivi – oltre 16.000 - e test effettuati. Le vittime sono 553, in calo rispetto al precedente bollettino. Cauto ottimismo, infine, sul fronte delle ospedalizzazioni: i pazienti in rianimazione sono oggi 35 in meno; 405, invece, i posti liberati nei reparti ordinari.

