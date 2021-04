COVID-19 Italia, scende l'Rt nazionale. Superate la 300mila vaccinazioni al giorno

Il monitoraggio settimanale che sarà presentato oggi dovrebbe confermate che l'indice Rt nazionale è sceso a 0,98, sotto la soglia d'allarme di 1, quando la scorsa settimana era a da 1,08. L'incidenza si attesta a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Le Regioni attendono con ansia i dati del monitoraggio, con Veneto e Campania che sperano di diventare "arancioni". Bolzano torna in "rosso scuro" sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In occasione della Pasqua, il Viminale chiede di intensificare il controllo del rispetto delle restrizioni, in particolare "quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti".

Sul fronte vaccinazioni intanto la ministra Gelmini fa sapere che ieri sono state superate la 300mila inoculazioni al giorno, ma le Regioni sono preoccupate per le dosi che scarseggiano. Stamane 1,3 mln dosi AstraZeneca sono arrivate a Pratica Mare, come anticipato dal commissario Figliuolo, che chiede aiuto ai medici di base. L'Ue stima per giugno il 57,14% della popolazione vaccinata in Italia. Zingaretti annuncia dal 20 aprile vaccinazioni in farmacia per la fascia 55-60 anni con J&J: l'azienda si dice "fiduciosa" di poter fornire 200 milioni di dosi all'Ue nel 2021, iniziando le consegne nella seconda metà di aprile.

