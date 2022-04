Italia: sette segnalazioni di epatiti acute sospette fra bambini. Grave un piccolo di 3 anni

Sarebbero già 7 le segnalazioni da varie parti d'Italia di epatiti "di natura da definire" fra bambini che causano forme acute, come già registrato in altri paesi europei. I casi segnalati sono tutti da confermare e sono in corso le analisi pertinenti. Nel caso del piccolo di 3 anni ricoverato al Bambino Gesù, le condizioni si sono aggravate rapidamente, secondo quanto detto da Pier Luigi Vasarri, responsabile della pediatria all'ospedale Santo Stefano di Prato: "Il bambino è arrivato con una crisi respiratoria e dolore all'addome - ha spiegato - mercoledì sera ed è peggiorato in modo improvviso il giovedì mattina. Non aveva sintomi riconducibili all'epatite. È dalle analisi al fegato che si è poi capito".

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù spiega di cosa si tratta