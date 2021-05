COVID 19 Italia: sono oltre 2 milioni gli over 70 non ancora vaccinati Sul fronte contagi sono 6.659 i nuovi positivi a fronte di 294.686 tamponi effettuati

Sono stati 6.659 i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco meno di 300.000 tamponi. Sono invece 136 le vittime in un giorno. Il tasso di positività scende ancora rispetto ieri si attesta al 2,2%. Sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 55 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 63.

Oltre 2 milioni invece sono gli over 70 che ancora non sono stati vaccinati. Tra gli over 80 la regione più indietro è la Sardegna. A partire dai 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si osserva una riduzione dell'80% delle infezioni, del 90% dei ricoveri e del 95% dei decessi sia negli uomini che nelle donne e in persone di diverse fasce di età. A segnalarlo il primo report nazionale sull'impatto della vaccinazione dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute.

Prossima settimana previsto l'arrivo di circa 3 milioni di dosi di vaccini. In Emilia Romagna su 26.000 tamponi, 530 i nuovi positivi. Salgono i guariti e calano ancora i ricoveri. Purtroppo si registrano 14 nuovi decessi, nessuno però nella provincia di Rimini.

