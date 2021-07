Italia: stabile il tasso di positività. Vicino il traguardo dei 20 milioni di immunizzati

Sono 480 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 74.649 tamponi effettuati. Stabile il tasso di positività allo 0,6%. Sei in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, 191 in totale le persone che si trovano ancora nei reparti di rianimazione. Dei 31 decessi registrati per Covid, 17 sono riferibili alle ultime 24 ore e 14 a giorni precedenti, spiega in una nota il Ministero della Salute. È vicino il traguardo dei 20 milioni di immunizzati. La campagna di vaccinazioni punta ora su teen ager e over60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose in modo da garantire l'avvio della scuola e un autunno in sicurezza, malgrado i prevedibili effetti della variante Delta.









A Rimini da questa mattina è operativa la nuova sede vaccinale Provinciale, situata sulla strada consolare Rimini – San Marino al civico 76, vicino al Toys Center. A disposizione dell'attività vaccinale ci sono circa 1.780 metri quadrati e 8 linee vaccinali estendibili a 10, oltre che un ampio parcheggio di circa 7.000 metri quadrati dedicato ai cittadini che dovranno sottoporsi a vaccinazione. In Emilia-Romagna 58 nuovi positivi. Aumentano i guariti (+162) e calano i casi attivi (-104). Nessun decesso. Sono quasi 4 milioni le dosi somministrate. Oltre un milione e mezzo le persone completamente immunizzate.