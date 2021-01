CORONAVIRUS Italia: stato d'emergenza fino al 30 aprile. Divieto di spostamento tra Regioni e apertura dei musei Il Ministro Speranza riferisce alle Camere e annuncia le nuove misure di contenimento

Nonostante lo spettro della crisi di governo, l’esecutivo italiano è al lavoro per la stesura del nuovo Dpcm che entrerà in vigore alla mezzanotte tra venerdì e sabato. Il ministro della Salute Roberto Speranza, in mattinata alla Camera e nel primo pomeriggio al Senato, annuncia le misure di contenimento del Coronavirus e la proroga dello stato d’emergenza fino al prossimo 30 aprile.

L’altro passaggio delicato riguarda l’approvazione del nuovo Dpcm. Dopo un confronto con le Regioni, abbiamo avviato la stesura di un nuovo Dpcm - riferisce Speranza: prevediamo la proroga delle misure vigenti – alle quali sarà aggiunto – il divieto di spostamento anche tra regioni in zona gialla, il divieto di asporto dei bar dopo alle 18. Il nuovo Dpcm stabilisce una quarta area: quella bianca, che si attiverà con un’incidenza di 50 casi settimanali ogni centomila abitanti e un Rt sotto il valore di 1. Nelle zone gialle, "vogliamo riaprire i musei – dice Speranza – come simbolo della ripartenza del Paese".

Poi il ministro si sofferma sulla campagna vaccinale, ribadendo che la priorità va ai 6 milioni di cittadini che rientrano nelle categorie di personale sanitario, pazienti delle Rsa e over80. Tanti i passaggi in cui il ministro della Salute fa richiamo alla collaborazione tra le istituzioni, sia in apertura che in chiusura di relazione: «Non considero questo appuntamento un atto dovuto: la leale collaborazione tra governo, parlamento, regioni e comuni ci ha consentito di resistere all’emergenza sanitaria».

