Italia sul tetto d'Europa: notte di festa in riviera e sul Monte, 3 feriti a Milano

Festeggiamenti in tutte le regioni, con caroselli e clacson in Romagna. Lungomare riminese chiuso e vendita di alcolici vietata, con tanti maxi schermi nei vari bagni e locali della riviera. E ancora caroselli, fuochi d'artificio e cori per la vittoria dell'Italia agli Europei contro l'Inghilterra. I festeggiamenti, iniziati al termine della partita, sono andati avanti fino a tarda notte. Centinaia le persone che, in auto, in scooter o a piedi, tra cori, trombette e bandiere, hanno invaso le vie della città. Ed è stata festa anche sul Titano, con i maxi schermi allestiti nei vari castelli della Repubblica.









E' stata un'esplosione di gioia, ma anche di follia, a Milano, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei, con 15 feriti soccorsi, di cui tre gravi, in piazza del Duomo; si tratta di tre ventenni ricoverati d'urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

L'Italia campione d'Europa di calcio è arrivata a Roma. L'A319 dell'Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 6:06. Oggi sarà ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella.