Italia: superati i 120.000 decessi da inizio pandemia

Sono 13.385 i nuovi positivi al coronavirus rilevati in Italia su oltre 336.000 tamponi (336.336), il tasso di positività è del 4%. Con le 344 vittime registrate nelle ultime 24 nello stivale superati i 120.000 decessi per Covid-19. Sono 2.711 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 37 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 168.









In Emilia Romagna 642 i nuovi casi rilevati sulla base di 29.609 tamponi. Si contano ancora 23 morti ma scendono i casi attivi, che sono 45.545, il 95,5% dei quali in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono quattro in più di ieri, 250 in totale, mentre quelli negli altri reparti Covid sono 1.709, 43 in meno di ieri.

Nel mondo preoccupa l'andamento dell'epidemia in India. La variante indiana del virus è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui anche l'Italia. Nel paese le vittime per il Covid hanno superato le 200.000 ma secondo gli esperti i numeri sarebbero molto più alti. Gli attualmente positivi in India sono 18 milioni e solo nel mese di aprile il numero di nuovi casi ha raggiunto i sei milioni.