COVID 19 Italia: superato il 77% delle persone vaccinabili Continua a rallentare l'andamento dell'epidemia nello stivale. 3.525 i nuovi casi nelle ultime 24 ore

L'effetto dei vaccini inizia a farsi sentire in Italia soprattutto sugli adolescenti. Il report dell'Iss segnala una forte riduzione di casi da agosto nella fascia 12-19 anni e meno marcata negli over 20. Superato il 77% delle persone vaccinabili che hanno completato il ciclo. Risultati molto incoraggianti evidenzia il ministro Roberto Speranza.

Nelle ultime 24 ore sono 3.525 i nuovi casi a fronte di 357.491 tamponi. 50 le vittime mentre il tasso di positività è dell'1%, in calo rispetto al dato di ieri (1,4%). Sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 8 nel saldo tra entrate e uscite, 26 gli ingressi giornalieri. In Emilia Romagna 340 positivi su 37.183 tamponi. Aumentano i guariti e calano, anche se leggermente, i ricoveri. A Rimini sono 25 i nuovi casi, invariato il numero di ricoveri e non si registra alcun decesso.

Nel video le dichiarazioni del ministro alla Salute, Roberto Speranza

