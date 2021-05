Italia torna quasi tutta in 'giallo'. Ue non rinnova contratto Astrazeneca

Da oggi l'Italia quasi tutta in giallo, ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta che mantengono le restrizioni: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, spostarsi solo all'interno del comune. Sono 139 nelle ultime 24 ore le vittime del Covid, il numero più basso dallo scorso 25 ottobre. In calo anche i positivi (8.292, -1884). In rialzo il tasso di positività. La ministra per gli Affari Regionali Gelmini assicura che "in settimana" il governo darà le date" per la riapertura dello sport e del wedding.









Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid di AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno. Lo ha detto il commissario al Commercio interno Breton. Il Lazio comunica l'esaurimento degli slot per la prenotazione del vaccino Pfizer per il mese di maggio, mentre restano 100 mila slot per il vaccino AstraZeneca e il monodose di Johnson & Johnson. Al via in Emilia Romagna le prenotazioni per la vaccinazione nella fascia 50-59 anni.