CORONAVIRUS Italia: una primula sarà il simbolo della campagna vaccinale anti Covid "L'Italia rinasce con un fiore" è lo slogan che accompagna il simbolo

Italia: una primula sarà il simbolo della campagna vaccinale anti Covid.

Sarà un fiore, una primula, il simbolo della campagna dei vaccini anti covid che partirà a metà gennaio. Il simbolo è stato presentato dall'architetto Stefano Boeri - che lo ha realizzato - nel corso di una conferenza stampa con il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

"L'Italia rinasce con un fiore" è lo slogan che accompagna il simbolo. "Il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita". "Stiamo lavorando senza sosta perché la vaccinazione inizi da metà gennaio", ha confermato il commissario Arcuri in conferenza stampa ribadendo che i primi ad essere vaccinati saranno operatori sanitari e personale e ospiti delle Rsa.

Saranno 1.500 gazebo a forma di fiore, come il simbolo della campagna, i luoghi dove verranno somministrate le dosi nella seconda fase della campagna per i vaccini anti covid. I gazebo, hanno spiegato il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e l'architetto Stefano Boeri, saranno collocati in tutta Italia, nelle piazze delle città, davanti agli ospedali e anche nei campi sportivi.

"Supereremo la tempesta e ne usciremo migliori", ha scritto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio di auguri per i 20 anni di vita della edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno.



