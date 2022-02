COVID 19 Italia: verso green pass illimitato e nuove regole per la scuola Fronte contagi nelle ultime 24 ore sono 118.994 quelli rilevati e 395 i decessi.

Niente più didattica a distanza o quarantena per gli studenti vaccinati, stop a distinzioni tra colori delle regioni e green pass illimitato. Sono le nuove regole decise nel corso della cabina di regia che si è svolta questo pomeriggio a Palazzo Chigi. Fronte scuola la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati o guariti con durata però dimezzata da 10 a 5 giorni. Per la scuola primaria si andrà invece in Dad dopo 5 casi positivi in classe, mentre nella scuola secondaria se si superano i 2.

Novità sul green pass: nella cabina di regia è emerso l'orientamento che chi ha fatto la dose booster di vaccino e chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito avrà la certificazione verde illimitata. Inoltre anche nelle zone rosse varranno per i vaccinati con dose booster le regole di zone bianche, gialle e arancioni; per loro non scatterà il lockdown. Di fatto quindi per i vaccinati non dovrebbero esserci più distinzioni tra i colori delle regioni.

Fronte contagi nelle ultime 24 ore sono 118.994 quelli rilevati e 395 i decessi. Oltre 960,000 tamponi effettuati, in leggero aumento il tasso di positività che passa dal 10 al 12,3%. 1.524 i ricoveri in intensiva, 25 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 104. In Emilia-Romagna 11.122 casi a fronte di 60.700 tamponi; il 99% dei casi attivi si trova in isolamento domiciliare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: