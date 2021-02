Italia verso la stretta? Contagi stabili ma si teme per le varianti. Domani Emilia Romagna arancione

Resta alto l'aumento giornaliero di nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, ma diminuiscono i ricoveri. I nuovi contagiati sono 1.724, di cui 692 asintomatici, rilevati con 31.943 tamponi. La provincia con il numero più elevato è Bologna, 517 nuovi casi, seguita da Modena (261). I guariti sono 1.489 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 35.133 (+212), di cui il 94,1% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (-7), 1.899 quelli negli altri reparti Covid (-1). Si registrano inoltre 23 nuovi morti, tra cui a Ferrara un uomo di 48 anni e a Ravenna una donna di 45. A Rimini calano le terapie intensive ma aumentano i casi: 179, trenta più di ieri.

Da domani l'Emilia-Romagna è in zona arancione per limitare l'aumento dei contagi. Nell'ultimo giorno di zona gialla, quindi con i bar e i ristoranti aperti che da domani saranno chiusi, si è registrato il pieno ovunque, dai centri storici delle città, al mare, alla montagna. In molti, infatti, complice anche il bel tempo, hanno approfittato dell'ultima possibilità di un pranzo o di un aperitivo all'aperto. In Appennino Modenese c'è chi non ha rinunciato a una giornata sulla neve, pur con gli impianti di risalita chiusi.

In Italia 14.931 casi e 251 vittime, col Veneto che vede un brusco ritorno ad un alto numero di contagi giornalieri, con 1.244 casi registrati in 24 ore e l'istituzione di altre due zone rosse nel Lazio per l'alta incidenza della variante inglese. A livello nazionale sembra si voglia prolungare fino al 5 marzo il blocco degli spostamenti tra Regioni, anche in zona gialla, in modo da allineare il divieto alla scadenza del dpcm attualmente in vigore. Filtra anche l'ipotesi ragionare su un'eventuale zona arancione nazionale, da introdurre per una fase transitoria di almeno un mese con il prossimo decreto.



