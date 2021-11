Italia verso la stretta contro la quarta ondata Covid

Italia verso la stretta contro la quarta ondata Covid.

Le misure anti Covid destinate ad arginare la quarta ondata di pandemia saranno oggi al centro di una cabina di regia convocata per le 11, seguita da un consiglio dei ministri. Tra le ipotesi, green pass di natura diversa per vaccinati e non, secondo il modello tedesco, e l'obbligo della terza dose per gli operatori sanitari. Dovrebbero entrare in vigore entro inizio dicembre. In 8 regioni sale la percentuale dei posti letto occupati nei reparti ordinari e in 6 quelli nelle terapie intensive. Alla Camera sette deputati positivi.

