POLITICA ITALIA Italia, vertice di maggioranza su manovra e riforme costituzionali Il disegno di legge della ministra Casellati prevede l'elezione diretta del presidente del Consiglio

All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, per l'occasione presieduto da Antonio Tajani e durato appena un quarto d'ora, i decreti per la la riorganizzazione di una serie di ministeri. C'è però la manovra finanziaria da perfezionare, in un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni e altri leader di maggioranza, vertice allargato anche alle riforme costituzionali, inizialmente previsto nel pomeriggio. Sulla manovra, la Lega si è accontentata di vedere confermata Quota 103 sulle pensioni, mentre Forza Italia, per bocca dello stesso Tajani, chiede “ritocchi da fare sulla casa, sulle pensioni degli statali, e chiarimenti sulla Rai, perché possa avere un piano industriale triennale”.

Per quanto riguarda le riforme, ci si confronta sul testo della ministra Maria Elisabetta Casellati, che sarà portato in Consiglio dei ministri venerdì. L'obiettivo è introdurre in Italia il premierato elettivo, una riforma che per Giorgia Meloni porterà il paese nella “Terza Repubblica”. Nel disegno di legge quindi è prevista l'elezione diretta del presidente del Consiglio, mentre un altro articolo afferma che la legge elettorale dovrà essere maggioritaria e tale da assicurare alla coalizione o partito vincente i 55% dei seggi in Parlamento.

Nuovi guai, infine, per il parlamentare Aboubakar Soumahoro: agli arresti domiciliari finiscono la moglie e la suocera, nell'ambito della gestione di cooperative che si occupavano di migranti e minori non accompagnati.

Nel video l'intervista a Manlio Messina, deputato Fratelli d'Italia

