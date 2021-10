Italia: via libera alla terza dose per gli over 60. Speranza: "I medici di famiglia convincano gli incerti"

Terza dose per tutti i 'fragili' e per gli over 60. È quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del 'booster' per queste fasce di popolazione. "Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA - spiega il ministero - via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione". La decisione avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti-Covid (il 15,54% della popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ultracinquantenni (precisamente 2.987.859) non immunizzati.

Adesso "tutta l'Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un altro passo in avanti", è una conferma che "le decisioni messe in campo, a cominciare dal green pass, hanno avuto effetto". Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera il Ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando che "siamo ancora dentro questa sfida, non possiamo considerarla archiviata. Dobbiamo continuare su una linea di serietà". Per la ripresa economica, "la crescita del 6% la fai se metti il Paese in sicurezza dalla pandemia. Stiamo entrando nella quarta settimana dalla riapertura delle scuole, possiamo parlare di tenuta, ma per un bilancio degli effetti è presto", aggiunge. Siamo "all'85% di prime dosi e all'80% di seconde, è un dato importante. E adesso, con cautela, partiamo con le terze dosi per chi ha più di 60 anni e ha completato il primo ciclo da almeno sei mesi". L'Italia è "tra i primi Paesi nel mondo, davanti a Germania, Francia e Gran Bretagna".









Per i non vaccinati, Speranza si appella ai medici di famiglia: "Tocca a loro convincere gli incerti. Ogni giorno, vaccino dopo vaccino, avremo uno scudo un po' più forte per proteggerci dal virus e potremo continuare il nostro percorso di riaperture graduali". Draghi nella riaperture è andato oltre le indicazioni degli scienziati, ma non c'è "nessuna sconfessione" del Cts che ha dato "un via libera di fondo, poi in cabina di regia c'era chi voleva riaprire tutto e chi consigliava di attenersi agli scienziati". Il premier "si è mosso di qualche punto percentuale rispetto al Cts, ma siamo ancora dentro un percorso di gradualità". Venendo alle posizioni del leader della Lega, "Salvini è un rumore di fondo, lascia il tempo che trova - commenta - Non mi sembra che sposti granché. Il Cts aveva già dato il via libera ad allargare e se dobbiamo fare una discussione su un 10% di posti in più o in meno su cinema e stadi io nemmeno mi siedo al tavolo".