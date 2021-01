Italia viva: Renzi annuncia le dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto

Matteo Renzi apre la crisi e annuncia in diretta le dimissioni dei ministri Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto. "Il re è nudo. Risolviamo i problemi. Pensare di risolvere con un tweet, post o su instagram è populismo. La politica richiede il rispetto delle liturgie della democrazia. Poiché c'è la pandemia occorre rispettare le regole democratiche". Prosegue Renzi. "Questo è il punto fondamentale: non giochiamo con le istituzioni, la democrazia non è un reality show dove si fanno le veline. Questo prevede la nostra costituzione che non è una storia su instagram".





"E' molto più difficile lasciare una poltrone che aggrapparsi allo status quo. Noi viviamo una grande crisi poltica, stiamo discutendo dei pericoli legati alla pandemia. Davanti a questa crisi il senso di responsabilità è quello d risolvere i problemi, non nasconderli". Dice il leader Iv in conferenza stampa alla Camera. "La crisi politica non è aperta da Italia Viva, è aperta da mesi", aggiunge.