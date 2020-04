Italian Exhibition Group: crescita ricavi del 12% nel 2019

Si è chiuso con ricavi totali a quota 178,6 milioni di euro, in crescita dell'11,8%, rispetto ai 159,7 milioni dell'anno precedente, l'esercizio 2019 di Italian Exhibition Group, società quotata a Piazza Affari, nata dalla fusione della fiere di Rimini e Vicenza. Il margine operativo lordo, si legge in una nota del gruppo, si è attestato a 41,9 milioni di euro con una crescita del 35,7% sui 30,8 milioni di euro del 2018. Quanto al risultato netto del gruppo, questo ha raggiunto quota 12,6 milioni di euro, in aumento del 16,1% rispetto ai 10,8 milioni di euro dello scorso esercizio mentre il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2019 è risultato pari a circa 106,1 milioni di euro rispetto ai 101,5 milioni del 31 dicembre 2018.