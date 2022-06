Italiani alle urne per comuni e referendum

Seggi elettorali aperti fino alle 23 per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si aprono i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato a Palermo, accompagnato dalla scorta, si è recato come di consueto nel seggio 535.

I comuni capoluogo sono 26, di cui quattro capoluoghi di regione. Si tratta di Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, GENOVA, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L'AQUILA, Barletta, Taranto, CATANZARO, PALERMO, Messina e Oristano.

In Emilia-Romagna al voto 21 Comuni: quasi 360.000, complessivamente, gli elettori. Nel Riminese le Amministrative riguardano Coriano, Morciano di Romagna, Sant'Agata Feltria e Riccione.