Ius scholae, Forza Italia scatena di nuovo la polemica in maggioranza

Puntuale come un orologio svizzero, arriva la polemica balneare sullo ius scholae, iniziata in realtà già l'anno scorso: Forza Italia insiste a chiedere il riconoscimento della cittadinanza a stranieri che abbiano alle spalle almeno 10 anni di scuola in Italia.

Per Antonio Tajani, ministro degli Esteri, la proposta di legge c'è, può votarla chi vuole, il Parlamento è sovrano, ricorda. Così facendo però, scatena le ire dei suoi alleati, Lega in testa. Per la Lega dunque l'idea è irricevibile e poi rilancia a sua volta con una proposta contro quella che definisce la “islamizzazione delle scuole”, per vietare il velo alle bambine. Anche Fratelli d'Italia è contraria alla proposta dei forzisti, mentre il Partito Democratico apre, per chiedere di calendarizzare subito il testo.

Per quanto riguarda i 5Stelle, dapprima Conte ha sposato la proposta, dicendo anzi che era proprio la loro battaglia, poi però ritiene che quello di Tajani sia un bluff: “Pronti a stanare il nuovo bluff di Forza Italia – scrive – e a inizio settimana ci muoveremo per far incardinare alle Camere le nostre proposte sullo ius scholae”. Sempre Conte definisce “colpaccio” quello della maggioranza, che avrebbe proposto l'aumento dei pedaggi autostradali dal primo agosto, “però le tasse le stanno tagliando – aggiunge – ai colossi miliardari del web degli Stati Uniti e alle banche che hanno collezionato extraprofitti”.

Nel video l'intervento di Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega