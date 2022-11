Jamil Sadegholvaad è il nuovo presidente della Provincia di Rimini

Proclamazione ufficiale, all'indomani di un voto che ha visto alle urne il 74,7% degli aventi diritto – sindaci e consiglieri dei 27 Comuni della Provincia. Jamil Sadegholvaad è il nuovo Presidente, con il 57,3% dei voti contro il 42,7% dello sfidante, il sindaco di Bellaria-Igea Marina, Filippo Giorgetti.

Già in Provincia, nella giunta Vitali, proprio ad avvio del suo percorso da amministratore evidenzia le sfide del mandato, dal Metromare alle grandi infrastrutture, a misure per fermare il depopolamento dei territori. Nel metodo, anticipa un lavoro improntato al confronto con le amministrazioni, ringraziando l'uscente Riziero Santi per aver posto la Provincia come riferimento per i Comuni, nonostante le difficoltà discese da una riforma che depotenzia gli Enti provinciali.

Nel video, l'intervista al Presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad

