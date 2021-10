Jamil Sadegholvaad eletto sindaco a Rimini

Jamil Sadegholvaad è il nuovo sindaco di Rimini. Il neo-sindaco si è preso la piazza centrale per i festeggiamenti con primo supporter, il sindaco uscente Andrea Gnassi, che si è sciolto in un abbraccio all'assessore della sua giunta. A dispetto delle previsioni di un probabile ballottaggio con la sua ex collega di giunta Gloria Lisi, Sadegholvaad è riuscito a superare il muro della metà dei voti al primo turno con il 51.32% delle preferenze. Le prime parole del nuovo sindaco sono andate al suo predecessore Andrea Gnassi: "Sono già pronto a mettermi al lavoro, a preparare la squadra di governo. Ringrazio Andrea Gnassi che ha creduto in me ed è stato il mio principale maestro". "La città - ha aggiunto il neo primo cittadino - ha saputo recepire la passione con cui abbiamo fatto questa campagna elettorale. Merito anche della straordinaria eredità di Gnassi che rimarrà a lungo nel cuore dei riminesi. Io raccolgo il suo testimone e cercherò di fare altrettanto bene."

La lista di Enzo Ceccarelli si è fermata al 32,94, mentre quella di Gloria Lisi all'8.93%. Entrano con un seggio in Comune anche i rappresentanti del movimento 3V che hanno ottenuto il 4.10%

Per quel che riguarda gli altri Comuni della Provincia già nella prime serata erano arrivati i risultati.

Con una bassa affluenza alle urne (47%), la più bassa tra quelle registrate in Romagna, i cittadini del comune di Montescudo - Montecolombo hanno deciso di non rinnovare la fiducia alla sindaca uscente Elena Castellari, che ha ottenuto solo 890 voti contro il nuovo primo cittadino Gian Marco Casadei che ne ha avuti invece 1.498. Il risultato finale è 54,1% di Casadei contro il 32,1% di Castellari.

A Novafeltria, con 2239 voti pari al 60,19% Stefano Zanchini di Percorso comune è il nuovo sindaco della città, battuta Ottavia Borghesi (Centrosinistra - Rinnova) che con 1481 preferenze su è fermata al 39,81%.



A Sassofeltrio, col 51,7% delle preferenze è stato eletto Fabio Medici di Insieme si può, battuto l'avversario di Progetto comune Bruno Ciucci che ha ottenuto il 48,03%.



Nel comune di Pennabilli, ad essere eletto sindaco col 67,29% delle preferenze è stato il candidato di Identità Montana Mauro Giannini, sconfitta l'avversaria di Orizzonte Comune Cristina Ferri.



Unico Comune in provincia che andrà al ballottaggio è Cattolica: Franca Foronchi, candidata del centro-sinistra, non è riuscita a sfondare il muro del 50% dei voti, fermandosi al 49,93%. Dovrà quindi vedersela al ballottaggio con Mariano Gennari, sindaco uscente che è arrivato a 1.991 voti e il 27,6%. Terzo il candidato di centro-destra Massimiliano Gessaroli col 21,9%.