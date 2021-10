Jamil Sadegholvaad: ho intenzione di avere “un appuntamento settimanale con i cittadini”

Sentiamo Jamil Sadegholvaad

“Mi farò in quattro” per Rimini, ha assicurato Jamil Sadegholvaad; che traccia le coordinate della sua azione, annunciando come le porte del suo ufficio saranno aperte ai cittadini. Incontro informale con i giornalisti, questa mattina; al suo fianco la vice, Chiara Bellini; e poi i rappresentanti delle liste della coalizione di centrosinistra, che ha sbaragliato la concorrenza. In primis il centrodestra, rimasto sotto la soglia del 33%. E poi la coalizione guidata dall'ex Vice Sindaco Gloria Lisi. Particolarmente severo, il giudizio di Sadegholvaad, sui rappresentanti del Movimento 5 Stelle a Rimini. Rivendicata, allora – anche in vista delle sfide elettorali del prossimo anno -, l'efficacia della “formula politica riminese”. Qualche riconferma nella Giunta ci sarà, ha annunciato. Quindi le priorità; fra queste la sicurezza, tema molto sentito. “Un Comune – ha detto – può fare tanto”. Sollecitazioni, dalla stampa, anche in merito all'eredità del suo predecessore. Andrea Gnassi - ha detto Sadegholvaad - era, ed è, “follemente innamorato di Rimini”; la città – ha aggiunto - è cambiata tanto nel corso di questi 10 anni di amministrazione “di cui mi onoro di avere fatto parte”. “Cercherò di portare avanti questo grande lavoro – ha concluso -; in continuità, ma anche cambiando dove è necessario cambiare”.

Nel servizio l'intervista a Jamil Sadegholvaad - Sindaco di Rimini