JD Vance a Roma, Meloni: "Tra Italia e Stati Uniti rapporto privilegiato"

L'intervento di Giorgia Meloni

Dopo averlo visto appena 24 ore prima nel corso del bilaterale con Donald Trump a Washington, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, per un ulteriore colloquio e approfondimento dei temi affrontati il giorno prima. Dopo il colloquio, un pranzo di lavoro allargato ai vice presidenti Tajani e Salvini.

Vance ha detto di aver parlato anche di negoziati commerciali con l'Ue, e si è detto positivo e ottimista circa i negoziati tra Russia e Ucraina.

Dopo aver lasciato Palazzo Chigi, il vicepresidente è andato a San Pietro per partecipare al rito del venerdì santo. Prima della breve pausa pasquale, il consiglio dei ministri non ha inserito all'ordine del giorno l'annunciato decreto correttivo per gli acconti Irpef, ma tre schemi di decreti, uno anche sulle modifiche al regolamento di riorganizzazione del ministero della Giustizia.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio