RICCIONE Jessica Notaro festeggia il compleanno tra i delfini ad Oltremare Sarà protagonista dell’appuntamento mattutino ‘Delfini, lo spettacolo della natura’

Jessica Notaro festeggia il compleanno tra i delfini ad Oltremare.

Festeggerà il suo compleanno, insieme ai delfini, Gessica Notaro, questa mattina al parco Oltremare di Riccione. La nota showgirl riminese, così legata alla sua Romagna, ha scelto proprio la Laguna di Ulisse, per questa bella occasione. Sarà protagonista dell’appuntamento mattutino ‘Delfini, lo spettacolo della natura’ con gli amici addestratori e la famiglia di tursiopi, per un’occasione super emozionante. Gessica tornerà a fare ciò che ama di più, essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali. Per lei una serie di sorprese e naturalmente il grande amore del pubblico che è pronto ad arrivare al parco da ogni parte d’Italia.

