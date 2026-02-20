RIMINI Karis College, la scuola del futuro: terza edizione di “Hack the School" L’hackathon andato in scena nelle sale del gruppo SGR che ha coinvolto oltre 150 studenti delle classi seconde, terze e quarte dei licei Classico, Scientifico e Linguistico Karis.

La scuola del futuro, progettata dagli studenti. È quello che sta già succedendo da alcuni mesi nelle aule di Karis College a Rimini con “Essere Digitale”, progetto curricolare che punta a rendere gli studenti protagonisti consapevoli della rivoluzione tecnologica attuale. Nelle sale del gruppo SGR è andata in scena la terza edizione di “Hack the School”, l’hackathon che ha coinvolto oltre 150 studenti delle classi seconde, terze e quarte dei licei Classico, Scientifico e Linguistico Karis.

"Il Karis College che è una realtà che abbiamo da un paio d'anni - spiega Paolo Valentini, coordinatore didattico Karis College - abbiamo dato questo nome ai tre licei della Karis perché ci accorgiamo che ormai l'apertura internazionale e i linguaggi sono tanti; sono le lingue del linguistico, sono i linguaggi che ci sono allo scientifico, sono le lingue del classico e tutto però viene unito da questo mondo digitale".

Nel corso della giornata i ragazzi e le ragazze, organizzati in team, hanno immaginato la scuola che sarà grazie ai sistemi di AI generativa: "Il punto è proprio questo - spiega Letizia Albini, docente Karis College - usare la tecnologia che abbiamo a portata e che normalmente usano i ragazzi, ma usata capendo anche che quello che hanno tra le mani non è qualcosa di intoccabile, ma è qualcosa che loro possono governare, possono capire consapevolmente e anche correggere".

Nel servizio le interviste a Paolo Valentini (Coordinatore didattico Karis College) e Letizia Albini (Docente Karis College)

