Ketamina in hotel, arrestato 20enne a Rimini.

Un 20enne italiano è stato arrestato a Rimini dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata al termine di un’attività investigativa della Squadra Mobile, che ha intensificato i controlli sul traffico di droghe cosiddette “chimiche”, in particolare la ketamina, diffusa negli ambienti della movida.

Gli agenti dell’Antidroga avevano raccolto informazioni su un giovane che avrebbe consegnato dosi di stupefacente dandosi appuntamento in alcuni bar cittadini. Individuato mentre alloggiava temporaneamente in un albergo, è stato sottoposto a perquisizione.

Nella stanza sono stati trovati circa 80 grammi di ketamina già suddivisa in dosi, alcune dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante. Dopo l’arresto in flagranza, per il 20enne sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale.

