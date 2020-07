ANNIVERSARIO L’acquario di Cattolica festeggia 20 anni, con una sorpresa: è nato un cucciolo di pinguino

Un traguardo importante e un regalo inaspettato: l’Acquario di Cattolica festeggia i 20 anni e nell’occasione accoglie Pic-Nick. Si chiama così il cucciolo di pinguino nato all’inizio di giugno e che da oggi sarà visibile ai visitatori. I suoi genitori, al posto di deporre il loro primo uovo in un nido, l’hanno sistemato all’interno di una cesta in cui erano stati raccolti rami e foglie e così il nome originale, Nicholas, è diventato Pic-Nick. Per coronare il doppio decennio, la struttura non poteva sperare di meglio, visto che non appendeva un fiocco fuori dalla vasca dei pinguini dal 2012. La storia dell’Acquario narra di un legame profondo con la sua città: racconta di un sindaco, Micucci, che negli anni 90 vedeva “Le Navi” come una struttura storica non valorizzata e così riuscì a ottenere l’attenzione e gli investimenti del gruppo Costa Edutainment - società che aveva aperto l’Acquario di Genova- , arrivando così a farne il secondo grande acquario d’Italia, con 280mila visitatori annuali. "Sono vent'anni della nostra storia, un grande traguardo - ha commentato Giuseppe Costa, presidente di Costa Edutainment - nel tempo siamo diventati importanti per Cattolica, con cui abbiamo costruito una continua sinergia". Per questo motivo, Costa insieme a Patrizia Leardini, General Manager dei parchi del polo, hanno consegnato al sindaco di Cattolica Mariano Gennari una targa per commemorare la simbolica restituzione dell’Acquario al Comune, come patrimonio di tutti i cittadini.



