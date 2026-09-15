L'addio a Emma Bonino, Enrico Letta: "Era un regalo averla accanto"

Funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino, in Campidoglio a Roma: presenti il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio, oltre a numerosi ministri ed esponenti politici. Accolto dal sindaco Gualtieri e dal segretario di Più Europa Magi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è subito intrattenuto per alcuni minuti con la famiglia di Emma Bonino, il fratello Giovanni e la sorella Domenica, ai quali ha manifestato cordoglio e vicinanza.

Tanti gli esponenti politici, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato La Russa, il vice presidente della Camera Mulè, Giuseppe Conte ed Elly Schlein, Matteo Renzi, Mario Monti e Romano Prodi. Ha preso la parola anche Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, di cui Emma Bonino era stata ministra degli Esteri. Il capo dello Stato e la presidente Meloni hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio, nel carro funebre, per l'ultimo saluto. Momenti di commozione generale all'uscita del palazzo, dove i leader politici si sono fermati con i familiari.