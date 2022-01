RIMINI - SAN MARINO L'Adunata degli Alpini si farà, cerimonia d'apertura il 5 maggio

Dopo due anni di rinvii, potrebbe essere la volta buona per l'Adunata nazionale degli Alpini. La cerimonia d'apertura si svolgerà il 5 maggio sul lungomare di Rimini. Il giorno dopo la sfilata delle bandiere in piazza Cavour; poi, sabato, la messa solenne allo stadio Romeo Neri. A San Marino invece l'incontro internazionale con 30 sezioni in arrivo dall'estero per un totale di circa 1.500 alpini.

Il presidente Sebastiano Favero, nonostante le incertezze del periodo, si dice ottimista sulla realizzazione dell'evento: “Abbiamo già messo a punto il piano che ci consentirà di svolgere l'evento in sicurezza anche in caso del protrarsi delle restrizioni”, spiega al Resto del Carlino, salvo peggioramenti non auspicabili. È già avvenuto l'incontro col nuovo sindaco Sadegholvaad, così come sono stati effettuati i sopralluoghi per definire la logistica.

L'adunata dovrebbe portare in Riviera circa 200mila perone, per oltre 500mila presenze turistiche. Quella del 2022 è una data importante perché, prosegue Favero, si celebrano i 150 anni di costituzione del corpo degli alpini e il centenario della sezione Bolognese Romagna. Ed annuncia un imponente “servizio integrativo di sicurezza, con circa mille uomini che saranno di supporto alle forze dell'ordine”.

