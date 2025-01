GERMANIA L'aeroporto di Rimini – San Marino “Federico Fellini” apre al turismo senior tedesco Da aprile nuovi voli. Previste nel pacchetto turistico anche visite guidate a San Marino

Rimini chiama, di nuovo, Germania. Dal 23 aprile all'11 giugno 2025, ogni mercoledì, un programma di otto voli charter da Erfurt, Strasburgo, Paderborn-Lippstadt, Saarbrücken, Brema, Dortmund e Dresda, prettamente dedicati al settore turismo senior. E' la prima volta che la destinazione Emilia-Romagna e in particolare lo scalo riminese vengono inseriti nel catalogo del tour operator specializzato Mundo Reisen. Clienti per lo più over 60 di fascia medio/alta, in pensione, che viaggiano solo in aereo. Il pacchetto Rimini prevede Volo A/R, 7 notti in hotel 4 stelle e diverse escursioni guidate a Rimini, Santarcangelo, San Marino, Ravenna, Bologna, Mondaino, nonché Gradara e Urbino.

Una importante operazione di incoming dalla Germania accolta con soddisfazione dall'Amministratore delegato dell’Aeroporto, Leonardo Corbucci: “Insieme ai voli recentemente annunciati da Monaco, ci consente di aprire un mercato strategico per il territorio” - dice. “Rimini e la Riviera romagnola con il suo entroterra, i suoi suggestivi borghi, l’enogastronomia tipica, il ballo liscio e le tante tradizioni, rappresentano la meta ideale per questa tipologia di turismo dalla Germania”, ne è sicura l'assessora Roberta Frisoni.

“Nelle 7 settimane il pacchetto dovrebbe portare in Romagna 1.260 arrivi e 8.820 presenze turistiche” - fa sapere il Direttore APT Servizi Emilia-Romagna, Emanuele Burioni -, l’auspicio è che tra i clienti si creino tanti “repeaters”. Il simbolo dunque di “un grande dinamismo e attivismo dell'aeroporto, protagonista annunciato della prossima stagione turistica - ricorda il sindaco Jamil Sadegholvaad, guardando al 2025 come l'anno della svolta con un palinsesto di voli e rotte senza soluzione di continuità”.

