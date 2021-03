L'Agenzia del farmaco sospende un lotto del vaccino AstraZeneca dopo alcuni eventi avversi gravi

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

L'Agenzia del farmaco ha disposto il divieto di utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo alcuni eventi avversi gravi: si indaga anche su due morti in Sicilia, un militare di 43 anni, per arresto cardiaco, avvenuto in concomitanza con l'assunzione della prima dose, anche se al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e il decesso. Stesso dicasi per la morte di un poliziotto di 50 anni a Catania, 12 giorni dopo il vaccino. Il lotto in questione è stato utilizzato in tutta Europa, oltre che in Italia.







La Danimarca ha sospeso un altro lotto AstraZeneca a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti, seguita da Norvegia e Islanda. L'Ema, che sta indagando, ha però specificato che l'utilizzo può continuare e anzi, aggiunge, “attualmente non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste patologie, che non sono elencate come effetti collaterali con questo vaccino”. Riguardo allo Sputnik invece, il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia a Rainews 24 dice “Per ora sappiamo troppo poco, dobbiamo fidarci delle autorità regolatorie, Ema e Aifa. Non siamo in una fase di valutazione, perché non è il nostro compito”. E a proposito di Ema, via libera al vaccino Johnson&Johnson, il primo monodose, valido per gli over 18. Il ministro della Salute Speranza si aspetta, parlando in generale, “fino a 50 milioni di dosi vaccinali per il secondo trimestre, per arrivare a 80 nel terzo”. L'incremento sui casi totali supera i 25mila (25.673), su oltre 370mila tamponi (372.217); non si arresta l'aumento delle terapie intensive (2.859, +32) e dei reparti Covid (23.247, +365). 373 i decessi da ieri (101.184). In Emilia Romagna, che ha sospeso a sua volta l'utilizzo del lotto AstraZeneca indicato da Aifa, sono oltre 2.800 i nuovi positivi (2.842), per una incidenza sui tamponi effettuati (39.832) del 7,1%. Continuano a salire i ricoverati in terapia intensiva (345, +12) e quelli nei reparti ordinari (3.161, +68). 45 i decessi, anche un 39enne a Forlì-Cesena, e ben 9 in provincia di Rimini (5 donne, rispettivamente di 71, 84 – quest’ultima deceduta a Cesena – 85, 91 e 98 anni, e 4 uomini: uno di 81, 2 di 90, e uno di 85 anni), dove si registrano 223 casi in più (109 sintomatici).