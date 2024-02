RIMINI L’Alberghiero Malatesta incontra la Caritas di Rimini l momento della preparazione del pasto è stato una grande opportunità di condivisione tra alunni, docenti, volontari e operatori Caritas.

L’Alberghiero Malatesta incontra la Caritas di Rimini.

Gli alunni della 2AB dell’Istituto Alberghiero Malatesta, accompagnati da alcuni docenti, si sono recati martedì scorso presso la sede della Caritas di Rimini per conoscere il mondo dell’accoglienza e prestare il loro servizio in cucina e nella distribuzione del pasto. La giornata è stata importante per comprendere, grazie ad un incontro con esperti in servizio presso la struttura, le modalità attraverso cui la Caritas quotidianamente e concretamente sostiene chi è nel bisogno. Il momento della preparazione del pasto è stato una grande opportunità di condivisione tra alunni, docenti, volontari e operatori Caritas.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: