POLITICA ITALIA L'allarme del ministro Giorgetti: "Spopolamento, intere comunità rischiano di morire" Il fenomeno più grave al sud, dove 3 milioni e mezzo di persone circa potrebbero mancare all'appello entro il 2050

Prima di lasciare il Canada la presidente Giorgia Meloni ha parlato con la stampa, sostenendo che l'instabilità in Medio Oriente è data dall'Iran, che l'obiettivo condiviso è evitare che diventi una potenza nucleare e che Israele ha diritto a difendersi. Poi ha aggiunto di aver lavorato molto per arrivare ad un cessate il fuoco a Gaza. Tra una settimana tutti questi temi saranno in cima all'agenda del vertice Nato, il 9 luglio invece è il termine entro cui si lavora per un accordo Usa-Ue sui dazi.

Intervenendo in audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla transizione demografica, il ministro dell'Economia Giorgetti ha lanciato un severo allarme sul progressivo invecchiamento e spopolamento dell'Italia, fenomeno ancor più grave nel Sud, dove 3 milioni e mezzo circa di abitanti potrebbero mancare all'appello entro il 2050 e quasi 8 milioni entro il 2080. Intere comunità sono destinate a morire, ha detto, ma la politica accantona il tema.

E mentre si firma il contratto del comparto Sanità, senza Cgil e Uil però, composto da 581mila professionisti, tra infermieri, ostetriche e amministrativi, che riceveranno oltre 150 euro di aumento, il ministro dei Trasporti Salvini rivela che nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada i dati raccolti dalle forze dell'ordine si confermano confortanti: quasi 9% in meno di decessi, -5% di persone ferite, calo del 4% degli incidenti stradali. Oltre 400mila i controlli su alcol e droga, fuori regola rispettivamente un 2% circa e uno 0,25%.

Nel video l'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: