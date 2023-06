L'allarme di Coldiretti Emilia-Romagna: "A rischio la fertilità su oltre centomila ettari coltivati"

Il maltempo colpisce da ieri il centro sud Italia, in particolare Basilicata – a Matera strade come fiumi - e in Sardegna prorogata l'allerta per temporali. Allagamenti nel primo pomeriggio ad Arezzo per un forte nubifragio. Diverse chiamate ai vigili del fuoco. Temporali e grandine anche su Bologna e l'Appennino emiliano-romagnolo con molte zone già interessate da smottamenti e frane.

Torna il maltempo anche sulla Romagna alluvionata. Arpae e Protezione Civile hanno disposto una allerta gialla dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per criticità idraulica su pianura e costa e una per criticità idrogeologica sulle zone collinari.

"L'acqua intanto ha lasciato il posto nei campi coltivati ad un fitto strato di limo e sabbia che crea una crosta impermeabile soffocando il terreno e rendendo impossibili gli scambi gassosi fondamentali per le radici e la vita delle piante". E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell'alluvione che mettono a rischio la fertilità su oltre centomila ettari coltivati.