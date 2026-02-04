L'amarezza di Matteo Salvini per l'addio di Vannacci: "Ci credevo"

Alla sua prima uscita pubblica dopo l'addio di Vannacci alla Lega, emerge tutta l'amarezza di Matteo Salvini. Era una conferenza convocata per la riforma della giustizia, ma la folla attendeva solo i riferimenti all'addio del generale Vannacci, che non sono tardati. E' amareggiato, a dir poco, il capitano abbandonato dal suo generale, che aveva voluto a tutti i costi, anche quando i colleghi di partito gli dicevano che era un corpo estraneo. Ora il divorzio è realtà, dopo meno di due anni di matrimonio.

Vannacci il 24 gennaio ha depositato il simbolo del suo nuovo partito “Futuro Nazionale”, nel quale è già entrato Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, ora al Misto dopo il caso dello sparo di Capodanno. A Bruxelles Vannacci non lascerà la sua poltrona, anche se non più coi Patrioti che ne hanno preso le distanze. Alla Camera il ministro dell'Interno Piantedosi rassicura sull'ipotizzata presenza dell'Ice a Milano-Cortina: non potrà mai svolgere attività operative sul nostro territorio.

C'è poi l'informativa del ministro Musumeci sui crolli di Niscemi: assicura aiuti da parte del governo. Poi si giustifica, “Non faccio da copertura - ha detto - a chi doveva intervenire nel 1997”. Non pare convinto il senatore Calenda.