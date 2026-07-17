L'ambasciatore USA approda a Ravenna per i 250 anni degli USA con il suo yacht di 117 metri

Per capire quanto sia profonda e cruciale la missione diplomatica degli Stati Uniti in Europa, bisogna salire quassù. Sono a bordo del Boardwalk, lo yacht da 450 milioni di dollari, lungo 117 metri dell'Ambasciatore americano Tilman Fertitta. Ma non fatevi ingannare dallo sfarzo: questa non è una vacanza. È il quartier generale galleggiante di una complessa operazione geopolitica che l’ambasciatore ha ribattezzato 'coastal diplomacy'

Un asse, quello tra Washington e la penisola, che qui riaffiora dalle sue radici più profonde. Un legame storico che vanta tappe uniche, come la speciale amicizia nata nel 1861 quando la vicina Repubblica di San Marino concesse la cittadinanza onoraria ad Abramo Lincoln, aprendo poi nel 1863 il primo consolato a New York.

Presenti anche Maurizio Farone, comandante generale della Gendarmeria, Paolo Rondelli ex Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso gli Stati Uniti e John Mazza Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso le Repubbliche del Kazakhstan Oggi la rotta è diversa, l'obiettivo più urgente: ricucire. I rapporti tra l'amministrazione Trump e il governo di Giorgia Meloni sono ai minimi storici dopo le ultime, gelide dichiarazioni del presidente americano. Per superare le distanze di palazzo, la diplomazia americana ha scelto la via del mare.

E sul rapporto personale con Donald Trump, per l'ambasciatore, l'esperienza nel business è la chiave per superare le tensioni politiche.





Nel video l'intervista a Tilman Joseph Fertitta Ambasciatore Usa in Italia e San Marino

