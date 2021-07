L'ammiraglio Nicola Carlone nominato comandante generale delle Capitanerie di porto

L'ammiraglio Nicola Carlone nominato comandante generale delle Capitanerie di porto.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e del titolare delle infrastrutture, Enrico Giovannini, ha nominato l'ammiraglio Nicola Carlone comandante generale delle Capitanerie di porto. Carlone succede all'ammiraglio Giovanni Pettorino, ammiraglio ispettore capo, in uscita per limiti di età.

Pugliese di Minervino Murge (Bt), ha frequentato le scuole in Svizzera e poi l’Accademia Navale di Livorno, per dodici anni in Marina Militare e poi tutta la carriera in Guardia costiera. Carlone è considerato un ufficiale ad alto tasso di innovazione. Ma le esperienze e gli studi diversificati lo hanno caratterizzato come un ufficiale dalla visione strategica degli obiettivi istituzionali.

