PET THERAPY L'amore a 4 zampe: all'Ospedale di Rimini le emozioni di bambini e anziani ricoverati

Poche parole, bastano gli sguardi, le carezze. Forse perché solo gli animali non ci guardano in modo diverso perché siamo in un ospedale. Con la loro genuinità sono loro una carezza per l'anima dei pazienti all'Infermi di Rimini. Come per i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica.

C'è poi un nuovo progetto che prevede l'accompagnamento dei cani per i bambini che devono essere sedati, per farli stare più tranquilli: "Grazie a questo tipo di intervento - spiega Massimo Baiocchi,direttore Uo Anestesia e Rianimazione - riusciamo a ridurre l'ansia, il dolore percepito, a ridurre anche l'utilizzo di farmaci sedativi e anestetici per far tornare il bambino più velocemente possibile alla sua quotidianità".

L'utilizzo degli animali ai fini terapeutici ha radici antiche e ora si è strutturato nei percorsi di cura. Ciò che una volta si chiamava pet therapy e che ora prende il nome di Interventi Assistiti con gli Animali. Un progetto – reso possibile dal contributo economico di associazioni del terzo settore (Ior, Il Germoglio e Fondazione Amadori) - che all'ospedale di Rimini esiste dal 2017 e si è fermato solo per il Covid: ogni settimana i due cani, Eddy e Fiona, fanno visita agli ospiti dei reparti che lo richiedono. Appuntamento fisso però – tra gli altri - con la Geriatria, dove portano felicità tra gli anziani.

"Abbiamo osservato pazienti più sereni, più attivi nelle relazioni - commenta Maria Rosaria Rizzo, infermiera e referente del progetto per la Geriatria - ed è una cosa che abbiamo notato fin da subito. Perché curare non significa trattare solo la malattia, ma anche considerare la parte emotiva e relazionale della persona".

Nel video le interviste ad alcuni pazienti, Massimo Baiocchi (direttore Uo Anestesia e Rianimazione Ospedale Infermi) Maria Rosaria Rizzo (infermiera e referente Pet therapy Geriatria Ospedale Infermi)

