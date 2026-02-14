CONSUMI L’amore non sfugge ai rincari: per San Valentino aumenti medi dell'8% Per l’Osservatorio Federconsumatori volano gioielli e cene, in calo solo il vino. Il Centro di formazione e ricerca sui consumi prevede un giro d'affari complessivo prossimo al miliardo di euro

L'amore non ha prezzo, si dice, ma festeggiarlo quest'anno richiederà uno sforzo economico maggiore. In occasione del 14 febbraio, le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme su una serie di rincari che colpiscono trasversalmente ogni aspetto della ricorrenza, dai classici cioccolatini ai viaggi, passando per i gioielli.

Secondo le stime diffuse dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il 2026 segna un deciso segno più sui listini: "Per i regali, fiori e cioccolatini, nel 2026, le coppie devono far fronte ad aumenti medi del +8%". Una tendenza confermata anche dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che prevede un giro d'affari complessivo prossimo al miliardo di euro, spinto verso l'alto proprio dall'inflazione specifica del settore.

Se Federconsumatori segnala un’impennata vertiginosa per i cioccolatini (+20%) e per i cofanetti di trattamenti estetici che toccano il +23%, il C.r.c. punta i riflettori sul settore del lusso. Chi aveva in mente un dono prezioso dovrà fare i conti con le quotazioni delle materie prime: "L’impennata delle quotazioni dell’oro costerà caro quest’anno a chi vuole regalare un gioiello al proprio partner. I prezzi al dettaglio nel comparto gioielleria registrano infatti un aumento medio del +21,6%". Anche i fiori, simbolo intramontabile della festa, non sono immuni, sebbene le stime varino: si va da un aumento contenuto del +2,1% rilevato da Moneta a un più marcato +11% segnalato da Federconsumatori.

Nonostante i costi, la classica cena romantica, scelta da quasi la metà delle coppie (45%). Tuttavia, sedersi a tavola costerà di più. I rincari della ristorazione oscillano sensibilmente: se il C.r.c. stima un aumento medio del 3,5%, Federconsumatori avverte che, a seconda della città e del locale, si possono registrare picchi dal +5% al +24% circa. Una piccola consolazione arriva per chi sceglierà di brindare tra le mura domestiche: l'unica buona notizia, infatti, arriva sul fronte dei vini, i cui listini risultano oggi inferiori del -1,7% rispetto allo scorso anno.

Interessante notare come stiano cambiando le abitudini, specialmente tra i più giovani. "I regali, soprattutto tra i Millennials e ancor più tra i ragazzi della Gen Z, sono sempre più rari", osserva Federconsumatori. Si preferisce investire in esperienze, viaggi o gesti simbolici, come "la targa con il qr code da inquadrare per ascoltare la propria canzone alla coppia di alberi da piantare", coniugando romanticismo e sensibilità ambientale.

Il quadro complessivo delinea un San Valentino 2026 che rischia di pesare significativamente sui bilanci familiari. Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del C.r.c., sintetizza così la situazione attuale: “Complessivamente gli italiani tra viaggi, regali, ristoranti spenderanno quest’anno per San Valentino circa 1 miliardo di euro, spesa in aumento proprio a causa dei rincari che stanno caratterizzando alcune voci legate alla ricorrenza e che rischiano di trasformare la festa degli innamorati in un vero e proprio salasso”.

