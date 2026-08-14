RIMINI L’amore più forte della malattia: si sposano al Pronto Soccorso dell’Infermi Il peggioramento delle condizioni dell’uomo non ha fermato il desiderio della coppia riminese di dirsi sì. La direttrice Tiziana Perin: "Un momento di pura emozione"

L’amore più forte della malattia: si sposano al Pronto Soccorso dell’Infermi.

Una storia di amore e speranza arriva dal Pronto Soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove nella mattinata di venerdì 14 agosto una coppia riminese ha pronunciato il proprio sì.

La decisione è maturata dopo l’improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell’uomo, affetto da una grave patologia. In casi di imminente pericolo di vita, l’articolo 101 del Codice Civile consente infatti di celebrare il matrimonio anche in ospedale, senza le consuete pubblicazioni e alla presenza di testimoni e dell’ufficiale di stato civile.

La cerimonia si è svolta nella stanza medica dell’Osservazione Breve Intensiva, alla presenza di quattro testimoni, di alcuni familiari, degli ufficiali dell’anagrafe del Comune e della direttrice del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza di Rimini, Tiziana Perin.

Un momento che ha coinvolto profondamente anche il personale sanitario, impegnato a rendere l’ambiente il più accogliente possibile nonostante l’intensa attività del reparto. La stanza è stata decorata anche con alcuni fiocchi azzurri ricavati dai grembiuli da lavoro.

"È stato un momento di pura emozione – racconta Perin –. Eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone". E aggiunge: "È stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire, nel nostro piccolo, a realizzare il loro grande desiderio".

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