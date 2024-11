POLITICA ITALIA L'analisi del voto regionale da parte della politica italiana Renzi (Italia Viva): "Uniti si vince, se lo ricordi chi pone veti". Peluffo (Pd): "Facciamo un election day per evitare la bassa affluenza"; Rotondi (Fdi): "C'è un problema al centro"

Tante le reazioni al voto regionale di Emilia-Romagna e Umbria, dove si è imposto il centrosinistra. Oggi la finta Elly Schlein è regina a Montecitorio: ha vinto la tornata elettorale col suo Partito Democratico che arriva al 42% in Emilia-Romagna e al 30% in Umbria. Anche se l'affluenza così bassa induce altre riflessioni. Vince il campo largo, e Matteo Renzi si toglie i classici sassolini dalle scarpe, nei confronti di chi aveva posto veti. Nonostante la vittoria, il M5S non può gioire, in Umbria non arriva al 5% e in Emilia-Romagna neppure al 4%.

Nel video l'intervista a Vinicio Peluffo, deputato Partito Democratico; l'intervento di Matteo Renzi, senatore Italia Viva; e le interviste a Leonardo Donno, deputato Movimento 5 Stelle; Maurizio Lupi, deputato Noi Moderati; Luciano Ciocchetti, deputato Fratelli d'Italia; Gianfranco Rotondi, deputato Fratelli d'Italia; Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

