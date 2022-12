L'annuncio del ministro Urso sull'Ilva: "Vogliamo farla diventare l'acciaieria più green d'Europa"

Intanto una prima spiegazione, ai soci della Stampa Estera, sul perché si è deciso di dar vita ad un ministero del Made in Italy. La politica industriale deve essere europea, sottolinea, o non avremo scampo tra la politica messa in atto dagli Stati Uniti da un lato, e dalla Cina dall'altro. Tanti i tavoli aperti, primo fra tutti l'Ilva di Taranto. Infine il Mes, meccanismo europeo di stabilità, noto anche come fondo salva-Stati: il governo Meloni ne farà uso?

Nel video gli interventi alla Stampa Estera del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso