MINISTERO DELLE IMPRESE L'annuncio del ministro Urso sull'Ilva: "Vogliamo farla diventare l'acciaieria più green d'Europa" Il titolare del nuovo dicastero sul Made in Italy spiega alla Stampa Estera il perché della nuova denominazione

Intanto una prima spiegazione, ai soci della Stampa Estera, sul perché si è deciso di dar vita ad un ministero del Made in Italy. La politica industriale deve essere europea, sottolinea, o non avremo scampo tra la politica messa in atto dagli Stati Uniti da un lato, e dalla Cina dall'altro. Tanti i tavoli aperti, primo fra tutti l'Ilva di Taranto. Infine il Mes, meccanismo europeo di stabilità, noto anche come fondo salva-Stati: il governo Meloni ne farà uso?

Nel video gli interventi alla Stampa Estera del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

