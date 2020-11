L'EMERGENZA NELLE REGIONI L'annuncio dell'assessore alla Sanità Donini: "Nei prossimi giorni Emilia Romagna tornerà in zona gialla" Contagi in calo nonostante la situazione ancora pressante negli ospedali. "Siamo pronti anche per il vaccino anti-Covid": 170mila dosi in arrivo

L'assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna annuncia: “Nei prossimi giorni torneremo in zona gialla”. I dati lo confermano, l'indice di trasmissibilità Rt è ancora calato, da 1,14 della scorsa settimana a 1,07, e nonostante la situazione ancora pressante degli ospedali, l'assessore Donini ne è sicuro. Oggi sono 2.165 i nuovi positivi, di cui 1.113 asintomatici. Calano di 8 unità le terapie intensive (250), e di 6 anche i ricoverati negli altri reparti Covid (2.673). Aumentano ancora i decessi, 66, 5 in provincia di Rimini, 4 uomini e 1 donna, di età compresa tra i 72 e gli 88 anni. 101 i casi in più in provincia, 103 a Pesaro Urbino.

Ci sono novità anche riguardo il vaccino anti-Covid. Intanto il presidente Bonaccini ha emesso una nuova ordinanza, in vigore da domani fino al 3 dicembre: riaprono i negozi la domenica, ma restano chiusi nei festivi e prefestivi i centri commerciali e le grande strutture di vendita. Niente consumo di alimenti e bevande all'aperto e l'attività sportiva e motoria è consentita al di fuori di strade e piazze dei centri città.

Nel video gli interventi dell'assessore alla Sanità Raffaele Donini

