CORONAVIRUS L'annuncio dell'Austria: "Compreremo un milione di dosi di vaccino Sputnik" Il governo attende la registrazione dell'Ema e procederà. In Italia nonostante l'annuncio delle riaperture, ristoratori in protesta

Slitta forse a domani la riunione del Comitato tecnico scientifico per parlare del pass annunciato dal governo per gli spostamenti anche tra regioni arancioni o rosse. Pass per gli spostamenti, se ne parla forse domani: sul tavolo degli esperti che valutano l'andamento della pandemia dovrebbe esserci anche il protocollo delle riaperture messo a punto dalle Regioni, mentre per ora non è stato chiesto un parere sulla ripresa della scuola in presenza.

Da oggi comunque sono 6 milioni 850mila gli alunni fisicamente in aula, sugli 8 milioni e mezzo totale degli istituti statali e paritari. Da lunedì 26 aprile, in zona gialla e arancione, tutte le scuole saranno in presenza al 100%. Nonostante l'annuncio delle aperture, sempre il 26, i ristoratori sono tornati a protestare, bloccando l'autostrada A1 vicino all'uscita di Incisa, Firenze. Chi ha anticipato di una settimana è il Trentino, 3.000 tra baristi e ristoratori riaprono da oggi, utilizzando gli spazi esterni dei loro locali. E' una decisione del presidente della Provincia autonoma Fugatti.

All'estero arriva dall'Austria la notizia che il governo ha deciso di acquistare il vaccino russo Sputnik, ma lo userà solo dopo la registrazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali, Ema. Lo ha annunciato il cancelliere Kurz, dicendo che l'Austria acquisterà un milione di dosi di Sputnik. “Ogni vaccino – ha motivato la scelta – ci aiuterà a salvare vite, salvare posti di lavoro e tornare alla normalità più velocemente”.

