L'annuncio di Giorgia Meloni: "Richiamate tutte le unità, sono tornata"

Convocato per venerdì pomeriggio il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: nella stessa giornata il primo vertice degli alleati, con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, per fissare l'agenda e i prossimi obiettivi di governo, manovra economica in testa. La presidente del Consiglio tra l'altro affida ai social un messaggio ironico, dedicato a chi la dava per scomparsa, per annunciare il suo rientro al lavoro.

A Palazzo Chigi si è visto anche il ministro Raffaele Fitto, che dovrebbe essere la personalità designata dal governo come prossimo commissario europeo. Anche in questo caso, la scadenza per fornire un nome a Ursula von der Leyen è il 30 agosto. Proprio dall'Europa arriva la prima buona notizia, l'erogazione di oltre 440 milioni di euro per aiutare l'Italia a riprendersi dalle calamità naturali del 2023. Di questi 378,8 per le inondazioni in Emilia-Romagna e altri 67,8 per quelle della Toscana di ottobre e novembre. La presidente facente funzioni dell'Emilia-Romagna Irene Priolo esprime gratitudine, e invita invece il governo a “rompere il silenzio e a dare risposte su rimborsi e credito di imposta”.

Nonostante il gran chiacchiericcio estivo, lo ius scholae non sarà al centro del vertice di maggioranza, ma c'è chi prova a stanare Forza Italia su questo terreno, come Carlo Calenda, Azione, che vorrebbe presentare un progetto di legge esattamente come lo vuole il partito di Tajani, che a questo punto dovrà dimostrare se fa sul serio o no. Tra gli altri nodi da sciogliere, la Rai e i balneari. Anche un'altra protagonista della politica, Elly Schlein, era silente da un po': si rivedrà proprio questa settimana alle varie feste dell'Unità, tra cui, domenica 1 settembre, a quella di Pesaro.

Nel video un estratto del video pubblicato sui social da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio